Проект SOAP II, финансируемый программой ЕС SWITCH-Asia, будет реализован в аймаке Дархан-Уул

CentralAsia (MNG) - В Монголии загрязнение воздуха вызывает различные заболевания и ухудшается с каждым годом. Проект SOAP II, финансируемый программой Европейского Союза SWITCH-Asia, реализуется с целью предотвращения загрязнения воздуха и выбросов парниковых газов.

Проект SOAP II направлен на снижение загрязнения воздуха в городе Улан-Батор путем изоляции частных домов. Он реализуется в два этапа, с 2018 по 2026 год. За последние пять лет проект SOAP помог домохозяйствам избежать 3556 тонн выбросов парниковых газов и 2411 тонн потребления топлива.

Преимущество изоляции дома заключается в уменьшении колебаний температуры в помещении и поддержании стабильной температуры. Это также упрощает работу, связанную с топлением печи, и создает больше комфорта, поскольку нет необходимости топить печь несколько раз в день.

Проект SOAP сейчас находится на втором этапе, с упором на город Улан-Батор. В выбранном аймаке реализуется пилотный проект тиражирования с целью расширить воздействие проекта и поделиться его успешным опытом, переняв опыт провинциальных регионов.

Выбор Дархан-Уула, центра развития центрального региона, был основан на тщательной оценке 13 качественных и количественных критериев, включая уровень загрязнения воздуха областной столицы, эксплуатационную целесообразность и экономический потенциал. Это демонстрирует стратегический подход проекта и тщательный учет различных факторов.

21 и 22 марта 2024 года был проведен выезд в Дархан-Уул для пилотной репликации. В визите приняли участие представители проекта и финансиста. В ходе визита команда встретилась с заместителем губернатора аймака Жавхланом Банзрагчом, представителями Департамента городской перепланировки и командой проекта Найрамдал, финансируемая Европейским Союзом, а также посетили энергоэффективный демонстрационный дом и другие дополнительные проекты, реализуемые в провинции.

«С реализацией проекта в провинции Дархан-Уул жители Дархана, имеющие частные дома, получат возможность получать стандартные услуги по утеплению от бригад, прошедших обучение в рамках проекта. В рамках проекта SOAP II разработаны изделия для кровли, стен, фундамента, пола и полной изоляции, бригады обучены выполнять изоляционные работы, мы работаем над увеличением доступности продуктов зеленого кредитования от партнерских финансовых учреждений» сказал г-н Адриен Мург, руководитель группы сотрудничества Представительства Европейского Союза в Монголии.

Проект SOAP II также планирует организовать кампании по повышению осведомленности общественности о важности изоляции, повысить осведомленность об энергоэффективности и расширить участие широкой общественности в снижении загрязнения воздуха.

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