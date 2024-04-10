Политика мягкой силы России работает в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монгольский университет получил в дар книги ведущих издательств России.

Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и Ассоциация союзов писателей и издателей России подарили более 300 книг ведущих издательств РФ Монгольскому государственному университету образования. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Студенты и преподаватели Монгольского образовательного университета смогут посетить открывшуюся выставку российских книг, которые привезла в дар заведующая отделом международного и межрегионального отдела Дома русского зарубежья Елена Кривова.

Она вместе с научным сотрудником Никитой Кузнецовым презентовала часть изданий. Посол РФ в Монголии Алексей Евсиков на открытии выставки отметил, что Монгольский университет образования является надежным партнером по образовательному взаимодействию. Учащиеся и педагоги вуза организовали для гостей концерт в знак признательности за пополнение библиотеки.

Монголия в период социализма занимала одно из первых мест в мире по изучению и распространению русского языка. Педагогический институт русского языка открылся в Улан-Баторе в конце 1970-х годов и выпустил за это время несколько тысяч учителей.

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