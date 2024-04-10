Скончался британский физик, нобелевский лауреат Питер Хиггс
- Азия и мир, общество
- 10:23, 10 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Британский физик Питер Хиггс умер в возрасте 94 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщил Эдинбургский университет.
Он известен своим предсказанием существования новой частицы – так называемого бозона Хиггса – который он впервые предложил в 1964 году.
Прошло почти 50 лет, прежде чем существование частицы могло быть подтверждено, а эксперименты на Большом адронном коллайдере наконец подтвердили теорию Хиггса в 2012 году. За эту работу он был совместно удостоен Нобелевской премии по физике в 2013 году вместе с Франсуа Энглертом.
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