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Скончался британский физик, нобелевский лауреат Питер Хиггс

CentralAsia (CA) -  Британский физик Питер Хиггс умер в возрасте 94 лет после непродолжительной болезни. Об этом сообщил Эдинбургский университет.

Он известен своим предсказанием существования новой частицы – так называемого бозона Хиггса – который он впервые предложил в 1964 году.

Прошло почти 50 лет, прежде чем существование частицы могло быть подтверждено, а эксперименты на Большом адронном коллайдере наконец подтвердили теорию Хиггса в 2012 году. За эту работу он был совместно удостоен Нобелевской премии по физике в 2013 году вместе с Франсуа Энглертом.

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