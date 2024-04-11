Быстрорастущие отношения: Монголия и Австралия представят новый проект всеобъемлющего партнерства

CentralAsia (MNG) - Монголия и Австралия продолжают активно развивать политические и экономические отношения. В Улан-Баторе 9 апреля состоялись уже пятые переговоры между представителями МИД Монголии и Министерства иностранных дел и торговли Австралии (DFAT). Стороны обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, а также обменялись мнениями о развитии сотрудничества в сфере торговли, образования, обороны, безопасности, культуры и сельского хозяйства.

Со стороны Монголии делегацию возглавил госсекретарь МИД Анхбаяр Нямдорж, со стороны Австралии — первый помощник секретаря Отдела Южной и Центральной Азии Министерства иностранных дел и торговли Сара Стори. В начале встречи делегаты выразили удовлетворение быстрому развитию двусторонних отношений в различных социально-экономических секторах в рамках программы Расширенного партнерства. Об этом сообщило ИА Montsame.

В связи с постоянно растущим масштабом отношений стороны договорились доработать проект всеобъемлющего партнерства между Монголией и Австралией в ближайшем будущем. Сам проект планируют представить на одной из следующих встреч высокого уровня.

«Будет написана новая глава в отношениях между двумя странами», — подчеркнула Сара Стори.

Также Сара Стори отметила важность программ развития Австралии, в том числе стипендий Australia Awards, которые внесли большой вклад в социально-экономическое развитие Монголии и укрепление её кадрового потенциала. Австралийская сторона выразила удовлетворение углублением отношений между странами в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Австралия высоко ценит сотрудничество с Монголией в оборонной сфере и её последовательную и обширную роль в поддержании международного мира и стабильности.

В ответ Анхбаяр Нямдорж подтвердил приверженность Монголии к заключению Соглашения о воздушном сообщении и о социальном обеспечении с Австралией. Кроме того, Улан-Батор стремится увеличить число жителей страны, которые бы стали обладателями австралийских премий и виз.

По итогам переговоров стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Национальным статистическим управлением Монголии и Австралийским статистическим бюро.

Справка CentralAsia:

Первые переговоры между высокопоставленными должностными лицами МИД Монголии и Австралии состоялись в 2014 году. С тех пор эти встречи играют ведущую роль в развитии отношений двух стран и обмене мнениями в вопросах, представляющих взаимный интерес в мировом и региональном масштабах.

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