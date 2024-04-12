На юге Туркменистана ожидаются сильные дожди и паводки, в Лебапе – сильный ветер
- Туркменистан, общество
- 13:46, 12 апреля 2024
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CentralAsia (TM) - С 11 по 13 апреля в приграничных с Туркменистаном районах Ирана и Афганистана ожидаются сильные дожди от 30 до 45 мм, а местами и до 50-60 мм.
Дожди также пройдут в горных и предгорных районах Копетдага на юге Туркменистана. Можно ожидать выпадение 20-30 мм, а местами и до 30 мм осадков, предупреждает «Метеожурнал».
В связи с этим в горных и предгорных районах Копетдага, в низовьях реки Атрек, в сопредельных районах Ирана и Афганистана возможны селе-паводковые явления.
13 апреля сильные дожди, грозы и усиление ветра до 14-19 м/с ожидаются в Лебапском велаяте.
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