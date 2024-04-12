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Казахстан ограничил ввоз пшеницы на полгода
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров подписал приказ об ограничении ввоза пшеницы в Казахстан сроком на полгода.

«Запрещается ввоз автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением ввоза пшеницы железнодорожным транспортом в адрес птицеводческих и мукомольных предприятий исключительно для производства и потребления», – говорится в документе.

Ввезённую пшеницу в течение шести месяцев нельзя будет продавать ни на внутреннем, ни на внешнем рынке. Кроме того, запрет не распространяется на железнодорожный транзит пшеницы.

В апреле сенатор рассказал, что за прошлый год экспорт муки из Казахстана упал на 23%. В марте министр сельского хозяйства сообщил, что посев пшеницы в стране планируется сократить.

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