Минздрав Узбекистана предлагает запретить ввоз и производство электронных сигарет

CentralAsia (UZ) - Минздрав предлагает запретить ввоз в Узбекистан, а также производство и продажу электронных сигарет и устройств с нагревом табака.

На СОВАЗ опубликован проект закона, ужесточающий продажу табачной продукции, электронных сигарет и систем нагрева табака, в том числе − отдельных видов табачных изделий.

По данным Минздрава, в 2021−2023 годах в Узбекистан легально ввезли 5,4 млн штук электронных сигарет на 28,5 млн долларов и нелегально пытались – еще на 11,8 млрд сумов.

Мониторинг показал, что подростки и молодые люди в три раза чаще употребляют электронные сигареты, чем взрослые. К курению склонны школьники − 26,6 тысячи мальчиков и 8,6 тысячи девочек. И, если не принять меры, каждый пятый (20%) молодой узбекистанец в будущем будет страдать никотиновой зависимостью.

Законопроект предусматривает запрет на оборот электронных сигарет и других систем нагревания табака на территории республики. В качестве меры наказания устанавливается административная и уголовная ответственность.

В частности, производство, изготовление, приобретение, хранение, транспортировка или передача табачных изделий, запрещенных в Узбекистане, устройств для потребления табака и никотина, а также электронных сигарет и сигарилл, продажа, ввоз и вывоз с территории Узбекистана запрещенных на его территории изделий, если транзит через территорию республики был совершен после применения административного взыскания за такие действия, − будет, предположительно, наказываться штрафом в размере 200−400 БРВ, либо исправительными работами на срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Эти же действия, совершенные в значительном размере, при сговоре группы лиц, рецидивистом или опасным рецидивистом, либо с использованием служебного положения, − наказываются штрафом в размере 400−600 БРВ либо лишением свободы от пяти до семи лет.

За «очень большой размер» и «организованную группу» можно получить от семи до двенадцати лет.

Обсуждение проекта продлится до 18 апреля.