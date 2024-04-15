Новый посол Индии в Монголии вручил копию верительной грамоты

// МИД Монголии

CentralAsia (MNG) - 12 апреля 2024 года заместитель министра иностранных дел Монголии Амартувшин Гомбосурэн встретился с новоназначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Монголии Атулом Малхари Госурве и получил от него копию Верительной грамоты. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Заместитель министра Амартувшин попросил послу Атулу Малхари Готсурве уделить самое пристальное внимание укреплению стратегического партнерства между Монголией и Индией, в частности расширению и развитию сотрудничества в сфере туризма, сельского хозяйства, транспорта, логистики и информационных технологий, а также обогащению двустороннего экономического сотрудничества новыми содержание, способствующее вводу в эксплуатацию крупных совместных проектов и программ, в том числе нефтеперерабатывающего завода, в запланированный период. Г-н Амартувшин выразил послу наилучшие пожелания в его будущих начинаниях.

Новоназначенный посол Атул М. Готсурве выразил готовность прилагать усилия для увеличения частоты взаимных визитов на высоком уровне, реализации и завершения совместных проектов досрочно, изучения возможности экспорта монгольской горнодобывающей продукции на индийский рынок, а также увеличения количества студентов и молодежи, обучающихся в Индии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения