В Китае перевернулась экскурсионная лодка, погибли 12 человек

CentralAsia (CA) - В китайском городе Циньхуандао в провинции Хэбэй перевернулась лодка, в результате чего 31 человек упал в воду, 12 из них погибли, сообщает Xinhua.

После инцидента сообщалось о шести пропавших без вести. Xinhua сообщает, что все они нашлись живыми и невредимыми.

Предварительное расследование свидетельствует, что лодка использовалась для экскурсий, была сделана местными жителями и не оборудована спасательными кругами и жилетами.

Владельца лодки и тех, кто использовал ее для экскурсий, задержала полиция. Расследование причин аварии продолжается.