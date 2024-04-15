Монголия пытается перейти к зеленой экономике замкнутого цикла

CentralAsia (MNG) - 11 апреля был представлен недавно утвержденный Национальный стандарт по переработке пластика, гигиене и качеству.

В мероприятии приняли участие представители организаций, реализующих и финансирующих проекты, Монгольского агентства по стандартизации и метрологии, предпринимателей в сфере переработки пластмасс, неправительственных организаций и других экспертов. Они обсудили будущие мероприятия и результаты.

Основной целью этого проекта является поддержка развития зеленой экономики Монголии и переход к низкоуглеродной, ресурсоэффективной и экономике замкнутого цикла.

Соорганизатором проекта является международная организация «Caritas Czech Republic». Реализаторы этого проекта выбрали четыре стандарта, связанных с пластиковыми отходами, и два типа стандартов были одобрены Агентством по стандартизации и метрологии Монголии.

В Монголии около 20 заводов занимаются переработкой пластиковых отходов. Эти заводы осуществляют свое производство с использованием импортированных технологий.

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