Заработная плата водителя автобуса увеличена до $890-1040

CentralAsia (MNG) - Улан-Батор, столица Монголии, где проживает половина населения Монголии, за последние 10 лет не проводил существенных реформ в секторе общественного транспорта. С декабря прошлого года закуплено и введено в эксплуатацию 600 новых автобусов.

Для ввода в эксплуатацию 600 автобусов городские власти приняли решение обеспечить бесплатное обучение квалифицированных водителей автобусов, имеющих водительские права категорий В и С, увеличить зарплату водителей до 3,5 млн тугриков (около $1040), создать условия для работы в две смены.

Всего на тренинг зарегистрировались 1807 граждан, в первом туре приняли участие более 400 человек. В настоящее время к работе приступили 129 из них.

Кроме того, зарплата водителя автобуса увеличена с ₮1,5-2,5 млн ($445 - 742) до ₮3-3,5 млн ($890 - 1040).

источник: middleasiannews

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