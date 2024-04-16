Монгольские шашисты произвели фурор в Ташкенте. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Монгольские шашисты завоевали на чемпионате Азии 9 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин и женщин 2024 года проходил в Ташкенте (Узбекистан) с 10 по 21 апреля.

В категории В-7 ЧИНТОД Эрдэнэзаяа (клуб “Хөлөгт тоглоом”) – золото, СОДБИЛЭГ Бурнээбаатар (клуб “Хөлөгт тоглоом”) – серебро, АНАНД Сэнгэдорж (клуб “Хөлөгт тоглоом”) – бронз.

В категории G-7 ГЭГЭЭ Оюунболд (клуб “Хөлөгт тоглоом”) – золото, НАЛЖИРМАА Ханддорж (Хубсугул аймак) – серебро, ЭНХГЭРЭЛ Отгонбат (Хубсугул аймак) – бронз.

В категории В-9 АЛТАН-ЭРДЭНЭ Батбаяр (с.ш “Эрин Эверист Интернэшнэл”) – золото, ЧИНТӨГС Зоригоо (клуб “Хөлөгт тоглоом”) – бронз.

В категории G-9 ГУАМАРАЛ Нэргуй (Өмнөговь аймак) – золото, ОТГОНЗУЛ Бат (клуб “Хөлөгт тоглоом”) – серебро.

В категории В-11 АНГАРАГ Далайсайхан (клуб “Алтан хуу”) – золото, БОЛОР-ЭРДЭНЭ Баттулга (Дадал сомон аймака Хэнтий) – серебро.

В категории G-11 ДЭЛГЭРМАА Ганбат (клуб “Хөлөгт тоглоом”) – золото, ЭРМУУНЗАЯА Баянмөнх (Архангай аймак) – серебро.

В категории В-14 ТУВШИНБАЯР Насанжаргал (клуб “Алтан хуу”) – серебро.

В категории G-14 ГАНХУУ Батболд (Архангай аймак) – золото.

В категории В-17 ТЭМУУН Чингис – бронз.

В категории G -17 НАРАНТУЯА Мөнхбаяр (с.ш “Монгени”) – серебро, ЗУЛЦЭЦЭГ Гантулга (клуб “Сонгодог байрлал”) – бронз.

В категории G-20 НАРАНМИШЭЭЛ Доржнамжин – золото.

В категории G-23 ОТГОНСУРЭН Занданбал (клуб “Сонгодог байрлал”) – золото

Среди женщин:

МӨНХЖИН Баатархуу (клуб “Алтан хуу”) – золото и АНУЖИН Баатархуу (клуб “Алтан хуу”) – бронз.

Во взрослой категории чемпионата Азии по международным шашкам, прошедшем в столице Узбекистана Ташкенте монгольская спортсменка Мөнхжин Баатархуу завоевала золотую медаль и звание Международного гроссмейстера интеллектуального спорта.

Ранее вышеуказанного успеха добились М.Нямжаргал в 2012 году, Э.Мандахнаран в 2013 году, Б.Мишээл в 2019 году и Э.Хуслэн в 2022 году.

Сестра-близняшка золотой призершы этого чемпионата Анужин Баатархуу стала бронзовым призером чемпионата, выполнив условия для получения звания мастера Всемирной федерации шашек.

Примечательно, что оба мировых лидера в этом виде спорта оказались сёстрами-близняшками.

Чемпионат Азии по международным шашкам — соревнование по шашкам, которое проводится под эгидой Азиатской конфедерации шашек. Стоит отметить, что второй чемпионат прошёл в столице Монголии Улан-Баторе в 1999 году, третий в 2001 году также в Монголии в Эрдэнэте и шестой проводился в 2010 году в Улан-Баторе.

Чемпионаты среди женщин проводятся с 2010 года.

С 2012 года чемпионат Азии проводится ежегодно. В последние годы турниры среди мужчин и среди женщин проводится одновременно по трём программам: в основной программе, в быстрых шашках и в блице, а также в разных возрастных категориях. Очередной чемпионат был проведён только в 2022 году из-за пандемии Covid 19.

Чемпионат Азии по международным шашкам среди мужчин 2024 года проходил в Ташкенте (Узбекистан) с 10 по 21 апреля в основной программе, быстрых шашках и блице. Одновременно проводились чемпионат Азии по международным шашкам среди женщин, чемпионат Азии по русским шашкам и по турецким шашкам. Участие приняли 22 спортсмена из 9 стран.

источник: middleasiannews.com

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