В Монголии огнем уничтожено более 70 тыс. га леса и пастбищ

CentralAsia (MNG) - По состоянию на вторник в Монголии огнем уничтожено 70 172 га леса и пастбищных угодий. Об этом во вторник сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

«Лесостепные пожары произошли в 18 сомонах восьми монгольских аймаков, включая Булган, Дорнод, Сухбаатар, Сэлэнгэ, Ховд, Хубсугул и Хэнтий», — говорится в официальном сообщении.

По словам специалистов, большинство лесостепных пожаров происходят из-за халатности людей, неосторожного обращения с огнем и выжигания травы в весенний период.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии вновь призвало жителей Улан-Батора и 21 монгольского аймака не разводить костры и не бросать окурки на землю в засушливых местностях.

С начала 2024 года в Монголии было зафиксировано в общей сложности 29 лесостепных пожаров.

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