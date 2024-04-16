Байден и его супруга раскрыли свои доходы за 2023 год

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден и его супруга Джилл в 2023 году заработали $620 тыс., сообщил Белый дом со ссылкой на налоговые декларации. Из этой суммы супруги выплатили федеральный подоходный налог в размере $146,6 тыс. при ставке 23,7%.

Около $30,9 тыс. Джо Байден и его супруга заплатили в качестве налогов в штате Делавэр, где находится их дом. Джилл Байден также заплатила налоги в Вирджинии на сумму $3,5 тыс. В прошлом году Байдены пожертвовали $20 тыс. в 17 различных благотворительных фондов. Из них $5 тыс. — в фонд Бо Байдена, названный в честь их погибшего сына.

В 2022 году годовой доход семьи составил $579,5 тыс. Как отмечает Bloomberg, рост доходов в 2023 году связан с повышением зарплаты Джилл Байден — профессором общественного колледжа Северной Вирджинии. Также доходы выросли за счет увеличения пособой по социальному обеспечению.