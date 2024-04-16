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Теперь с Китаем доступен безвизовый режим

CentralAsia (MNG) -  11 апреля состоялось совещание руководителей отрасли экологии и туризма. В этом году с целью развития местного туризма основное внимание уделяется развитию приграничного и трансграничного туризма. В рамках развития приграничного туризма запланированы такие мероприятия, как 10-дневный безвизовый режим с Китаем.

Напомним, граждане Монголии могут путешествовать в Китай без виз даже на собственном автомобиле. Но граждане Китая могут путешествовать только по визе.

Вопрос безвизового режима обсуждается в отрасли на протяжении последних 10 лет. Правительство Монголии официально подтвердило этот вопрос 3 апреля.

Число туристов в январе 2023 года увеличилось по сравнению с январем 2024 года. Например, по состоянию на тот же месяц прошлого года прибыло 19 тысяч туристов из КНР, а в этом году оно выросло до 30 тысяч.

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