Глава ВОЗ станцевал со своим казахским внуком. Видео

CentralAsia (KZ) - Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус опубликовал видео, где он танцует с внуком под казахскую песню «Дискотека» от группы Ұланғасыр Қами.

«Танец выходного дня под бит #Казахстан с внуком Каем», – написал Гебрейесус под роликом.

Внук главы ВОЗ наполовину казах. Его сын Аммануил женат на внучке казахстанского поэта Журсина Ермана Айдане.

Weekend dance to the #Kazakhstan beat with my grandson, Kai. Hoping for a better future for our children. #Peace pic.twitter.com/LDPrB41AZm