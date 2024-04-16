экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
За четыре дня наводнения в Афганистане погибло 50 человек

CentralAsia (CA) -  В Афганистане из-за наводнений, вызванных проливными дождями, за четыре дня погибли 50 человек, еще 36 получили ранения. Об этом сообщает Тolonews со ссылкой на Министерство по борьбе со стихийными бедствиями страны.

«В результате недавних дождей и наводнений мы потеряли 50 соотечественников и еще 36 получили ранения. В общей сложности в результате этих наводнений погибло около 400 голов домашнего скота, было разрушено 706 домов, еще 1606 домов повреждены», — рассказал представитель министерства Джанан Сайек.

Большинство смертей произошло из-за обрушения крыш домов.

Наводнения затронули провинции Бадгис, Урузган, Фарах, Пактия, Забуль, Гильменд, Кунар, Кабул, Бадахшан, Гор, Кандагар, Тахар и Парван.

По информации местного метеорологического управления, в ближайшие дни сильные дожди ожидаются в большинстве из 34 провинций Афганистана. Больше всего осадков выпадет в провинциях Газни, Кабул, Кандагар и Нангархар.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com