За четыре дня наводнения в Афганистане погибло 50 человек

CentralAsia (CA) - В Афганистане из-за наводнений, вызванных проливными дождями, за четыре дня погибли 50 человек, еще 36 получили ранения. Об этом сообщает Тolonews со ссылкой на Министерство по борьбе со стихийными бедствиями страны.

«В результате недавних дождей и наводнений мы потеряли 50 соотечественников и еще 36 получили ранения. В общей сложности в результате этих наводнений погибло около 400 голов домашнего скота, было разрушено 706 домов, еще 1606 домов повреждены», — рассказал представитель министерства Джанан Сайек.

Большинство смертей произошло из-за обрушения крыш домов.

Наводнения затронули провинции Бадгис, Урузган, Фарах, Пактия, Забуль, Гильменд, Кунар, Кабул, Бадахшан, Гор, Кандагар, Тахар и Парван.

По информации местного метеорологического управления, в ближайшие дни сильные дожди ожидаются в большинстве из 34 провинций Афганистана. Больше всего осадков выпадет в провинциях Газни, Кабул, Кандагар и Нангархар.