В Пакистане в результате ударов молнии и ливней погибли более 40 человек

CentralAsia (CA) - В Пакистане 12-15 апреля в результате шторма погиб по меньшей мере 41 человек, в том числе 28 — от удара молнии. Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальные лица.

В Пенджабе, самой большой и густонаселенной провинции Пакистана, было зарегистрировано наибольшее количество жертв: 21 человек погиб от удара молнии с пятницы по воскресенье.

По меньшей мере восемь человек погибли в провинции Белуджистан, в том числе семь были поражены молнией. 25 районов провинции пострадали от дождя, а некоторые районы были затоплены.

Школы в провинции были закрыты, что отсрочило возвращение учеников после праздника Ид аль-Фитр.

Четыре человека погибли в ДТП, связанных с затопленными дорогами в южной провинции Синд.

Еще восемь человек погибли в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, в том числе четверо детей, когда в результате сильного ливня обрушились дома.

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Пакистана (NDMA) предупредило об оползнях и внезапных наводнениях, поскольку в ближайшие дни ожидается усиление дождей.

Four people trapped in flash floods in #Mendhar area of #Poonch . Rescued after hectic efforts by locals in #ChattralNallah in #Mendhar . Water levels have seen sudden rise due to heavy rainfall since yesterday evening. https://t.co/78clynUzcZ pic.twitter.com/WmGuIEo8Yv

#Pakistan: Heavy rain and floods caused the death of at least 36 people, leaving many injured and property damaged over the last three days, according to disaster management officials. pic.twitter.com/n0q4AwH3vB