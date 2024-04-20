Ученые выяснили, что крысы могут научиться считать

// Сгенерировано в нейросети Leonardo AI

CentralAsia (CA) - Исследование, проведенное совместно нейробиологами профессором Юнг Вин Хо из Городского университета Гонконга (CityUHK) и профессором Ке Я из медицинского факультета Китайского университета Гонконга (CUHK), сделало революционное открытие, касающееся чувства числа у животных, подтвердив существование дискретного чувства числа у животных.

Крысы — важнейшая животная модель для исследования нейронных основ численных способностей и инвалидности у людей.

Исследовательская группа разработала инновационный подход, который использует новую задачу численного обучения, методы манипулирования мозгом и моделирование искусственного интеллекта, и который разрешает продолжающийся спор о том, обладают ли крысы чувством счета.

Чувство счета является фундаментальной способностью животных воспринимать мир и повышает их шансы на выживание. Это также важная когнитивная способность, которая лежит в основе математических способностей, отличительного признака человеческого интеллекта. Примерно от 3% до 7% людей страдают дискалькулией — нарушением способности к обучению, которое влияет на способность людей с нормальным интеллектом изучать арифметику и математический анализ; одним из основных симптомов является нарушение восприятия чисел.

Чувство числа относится к способности сравнивать, оценивать и манипулировать несимволическими числовыми величинами, а не связанными с ними величинами, которые являются непрерывными измерениями, присущими группе элементов, такими как площадь визуальных объектов или длительность звуковых импульсов. Были проблемы, связанные с тем, можно ли оценить чувство числа в отрыве от влияния непрерывных величин. Кроме того, в настоящее время ведутся оживленные дебаты о том, что является более фундаментальным - чувство величины или чувство числа.

Исследование подтверждает, что в мозге крыс есть особая область, отвечающая за работу с числами

Исследовательская группа свела к минимуму влияние непрерывных величин в числовых тестах и провела тщательный количественный анализ в ходе исследования, чтобы определить соответствующий вклад чисел и величин. Они разработали алгоритм генерации стимулов, который позволяет животным концентрироваться только на числах, сводя к минимуму другие отвлекающие факторы. Это поможет ученым лучше понять, как животные воспринимают числа и оценивают их количественно.

Исследование показало, что крысы, не имевшие ранее никаких знаний о числах, смогли развить чувство счета, когда их обучали звукам, представляющим два или три числа. Несмотря на влияние непрерывных величин, крысы постоянно ориентировались на количество звуков, когда выбирали пищевое вознаграждение.

Профессор Янг сказал, что исследование помогает проанализировать взаимосвязь между величиной и численностью обработки данных.

«Мы обнаружили, что когда мы блокировали определенную часть мозга крыс, называемую задней частью теменной коры, это влияло на их способность понимать числа, но не на их ощущение величины. Это говорит о том, что в мозге есть определенная область, отвечающая за работу с числами. Фактически, это первый случай, когда ученые продемонстрировали, что крысы обладают способностью различать и классифицировать три разных числа в одном тесте, превосходя простое количественное сравнение».