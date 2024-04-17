После паводков Казахстану может грозить засуха, – эксперты

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Эксперты прогнозируют, что после паводков Казахстану может грозить засуха, сообщает «31 канал». Опасаются аналитики и того, что наводнение смыло плодородный слой почвы.

По их мнению, прошедшие в Казахстане паводки пагубно повлияют на урожай. Вода вымыла весь плодородный слой почвы, а с размывом септиков и скотомогильников могла принести на поля патогены. Но самое главное – предстоящее лето может оказаться засушливым.

«С каждым годом этот процесс потепления будет более жёстким, более мощным, более дефицитным. И если будет нас весной топить, то летом у нас не будет воды. И сейчас нужно строить ирригационные каналы, каналы с накопителями, водоотводные для сбора всей этой талой воды», – сказал руководитель общественного объединения Тимур Елеусизов.

Эксперты предлагают строить больше водохранилищ или же создавать воронки для накопления воды. Её можно использовать для полива и даже для разведения рыбы.

«Сумма плюсовых и минусовых температур в пределах одного года балансирует между собой, сумма осадков, сумма прихода и расхода этих осадков – она тоже балансирует. Поэтому, когда нас затопило или где-то мы получаем обильные осадки, значит, жди суховея, жди сухой погоды», – отметил директор международного исследовательского центра Water Hub Анатолий Рябцев.

Между тем, в «Казгидромете» озвучили результаты осеннего обследования полей. В Акмолинской области и на большей части Казахстана отмечается удовлетворительное увлажнение почвы, что даёт позитивные предпосылки к будущему урожаю.

«На июнь месяц на большей части Акмолинской области ожидается средняя температура воздуха выше нормы. Согласно прогнозам на июль и август, температура ожидается около нормы, количество осадков в июле предполагается больше нормы, в августе – около нормы», – сообщила ведущий инженер-агрометеоролог Айгуль Кантаева.

Впрочем, прогноз будет ещё корректироваться на более короткие сроки.

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