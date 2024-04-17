Россия начала выводить миротворцев из Карабаха, - Песков

- Азия и мир, общество
- 16:31, 17 апреля 2024
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CentralAsia (CA) - Начался процесс вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «КоммерсантЪ».
«Да, это действительно так», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос на ежедневном пресс-брифинге. Каких-либо подробностей он не привел.
О начале вывода миротворцев 16 апреля написали некоторые азербайджанские СМИ. По их данным, процесс идет уже несколько дней.
Российский миротворческий контингент был размещен в Нагорном Карабахе после обострения конфликта осенью 2020 года. Соглашение об этом было достигнуто на переговорах лидеров России, Азербайджана и Армении. Первоначально предполагалось, что контингент будет размещен на пять лет.
Контингент был размещен вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией. В состав контингента входят 1960 военнослужащих, оснащенных стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.
19 сентября 2023 года Азербайджан в ходе однодневной операции полностью взял регион под контроль. После этого в течение нескольких дней регион покинули десятки тысяч живших там армян.