Россия начала выводить миротворцев из Карабаха, - Песков

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CentralAsia (CA) - Начался процесс вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «КоммерсантЪ».

«Да, это действительно так», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос на ежедневном пресс-брифинге. Каких-либо подробностей он не привел.

О начале вывода миротворцев 16 апреля написали некоторые азербайджанские СМИ. По их данным, процесс идет уже несколько дней.

Российский миротворческий контингент был размещен в Нагорном Карабахе после обострения конфликта осенью 2020 года. Соглашение об этом было достигнуто на переговорах лидеров России, Азербайджана и Армении. Первоначально предполагалось, что контингент будет размещен на пять лет.

Контингент был размещен вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего регион с Арменией. В состав контингента входят 1960 военнослужащих, оснащенных стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.

19 сентября 2023 года Азербайджан в ходе однодневной операции полностью взял регион под контроль. После этого в течение нескольких дней регион покинули десятки тысяч живших там армян.