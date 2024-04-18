На ОАЭ и Оман обрушились ливни и ураганы, есть погибшие

CentralAsia (CA) - Сильнейшие проливные дожди и ураганный ветер обрушились на страны Персидского залива, вызвав наводнения и перебои в работе транспорта. Из-за стихии погибли 20 человек, большинство из них — в Омане, сообщает «Би-би-си».

В Объединенных Арабских Эмиратах была парализована работа Международного аэропорта Дубая — крупнейшего в мире по пассажиропотоку.

В аэропорту затопленными оказались перроны, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы, в результате чего сотни рейсов были отменены.

Пассажирам рекомендовали проверять статус своего рейса и не приезжать без необходимости в первый терминал, который обслуживает международные рейсы.

«В связи с беспрецедентной погодой, установившейся в ОАЭ, рейсы в Международном аэропорту Дубая (DXB) продолжают задерживаться или отменяться. Dubai Airports рекомендует пассажирам не посещать терминал 1, если они не получили подтверждения от своей авиакомпании о вылете рейса», — говорится в сообщении управляющей компании аэропорта.

По данным сервиса FlightAware, в среду в общей сложности было отменено более 270 рейсов в аэропорт Дубая и из него, еще 370 рейсов было задержано.

Руководство аэропорта, который является крупным стыковочным хабом и обслуживает рейсы на все континенты, предупредил, что восстановление нормальной работы займет время.

Авиакомпания Emirates, штаб-квартира которой находится в Дубае, приостановила регистрацию на свои рейсы до четверга, в результате в терминалах скопилось множество пассажиров.

В ОАЭ во вторник выпало рекордное количество осадков за все 75 лет наблюдений.

Национальный метеорологический центр ОАЭ (NMC) сообщил, что менее чем за 24 часа в четвертом по численности населения городе Эль-Айн (эмират Абу-Даби) выпало 254,8 мм осадков.

В среднем по стране ежегодно выпадает 140-200 мм осадков, а в Дубае обычно выпадает всего 97 мм. Среднемесячная норма для апреля составляет около 8 мм.

Сообщений о погибших в Дубае не поступало. В эмирате Рас-эль-Хайма пожилой мужчина стал жертвой стихии, когда его автомобиль унесло потоком воды.

В городе Сахм в Омане спасатели в среду нашли тело погибшей девочки, в результате число погибших в стране с воскресенья достигло 19 человек.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям ОАЭ ранее выпустило предупреждение, в котором призвало местных жителей оставаться дома.

Правительство также попросило сотрудников работать из дома, а частным школам было рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

В Омане более тысячи человек было эвакуировано в убежища. Школы и госучреждения были закрыты в целях безопасности.

Совет министров султаната заявил, что скорбит в связи с гибелью людей, и выразил соболезнования семьям погибших.

В Омане, как и в ОАЭ, обычно выпадает мало осадков. Среднегодовое количество осадков колеблется от 150 до 300 мм на севере страны.

Сразу после начала ливневых дождей некоторые пользователи соцсетей ошибочно предположили, что экстремальная погода связана с засевом облаков, который власти ОАЭ проводят последние 10 лет, чтобы вызвать осадки, пишет издание.

Однако эксперты утверждают, что процедура может оказать лишь незначительное влияние на погоду, а сильные дожди в регионе прогнозировались заранее.

«В ОАЭ действует программа засева облаков, чтобы увеличить количество осадков в этой засушливой части мира, однако не существует технологии, способной создать или повлиять на такое количество осадков», — сказал «Би-би-си» профессор Маартен Амбаум из Университета Рединга.

Сильные дожди в последние дни также обрушились на Саудовскую Аравию и Бахрейн.

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