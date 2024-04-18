Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан
- Таджикистан, политика
- 13:43, 18 апреля 2024
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CentralAsia (TJ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.
В аэропорту Душанбе его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
По прибытии Шавкат Мирзиёев посетил площадь «Дусти» и возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони.
Программой визита предусмотрено совместное участие в концерте мастеров искусств двух стран, а также посещение выставки товаров «Made in Uzbekistan».
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