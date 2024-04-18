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Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан

CentralAsia (TJ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан с государственным визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

В аэропорту Душанбе его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

По прибытии Шавкат Мирзиёев посетил площадь «Дусти» и возложил венок к памятнику Исмоилу Сомони.

Программой визита предусмотрено совместное участие в концерте мастеров искусств двух стран, а также посещение выставки товаров «Made in Uzbekistan».

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