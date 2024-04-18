Устранение последствий наводнений в Казахстане профинансируют на конфискованные активы

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Устранение последствий наводнений в Казахстане профинансируют на возвращённые государству активы, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

По результатам последнего заседания специальной комиссии по возврату незаконно приобретённых активов под руководством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова государству вернули имущество на 24 млрд тенге.

Специальный государственный фонд пополнили за счёт возвращённых активов на 2,2 млрд тенге. По поручению главы государства эти деньги направят не только на ликвидацию последствий паводков, но и на реализацию социальных проектов в пострадавших регионах.

Ранее премьер-министр поручил выплатить единовременную компенсацию пострадавшим от паводков до конца недели. В свою очередь руководство Антикоррупционной службы поручило своим сотрудникам жёстко контролировать расход денег на противопаводковые мероприятия.

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