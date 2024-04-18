Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом. В аэропорту его встретил Токаев
CentralAsia (KZ) - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Казахстан с официальным визитом. Его встретил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Акорда.
В воздушной гавани в честь гостя был выстроен почетный караул.
В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
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