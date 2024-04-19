США наложили вето на признание Палестины полноправным членом ООН

CentralAsia (CA) - США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая рекомендует предоставить Палестине полноправное членство в организации. Об этом сообщается на сайте ООН.

«В результате голосования 12 голосами против одного и при двух воздержавшихся Совет безопасности не принял проект резолюции», — говорится в сообщении.

Среди одобривших резолюцию были Россия и Китай. Швейцария и Великобритания воздержались.

Чтобы проект резолюции был принят, его должны поддержать по крайней мере девять членов Совбеза и ни один из его постоянных членов — Китай, Франция, Россия, Великобритания, США — не должны использовать свое право вето.

Позже представитель США в ООН Роберт Вуд объяснил, что Вашингтон заблокировал резолюцию, так как остаются нерешенными вопросы о том, соответствует ли Палестина критериям, позволяющим считаться государством.

«Мы давно призывали Палестинскую администрацию провести необходимые реформы, чтобы помочь установить атрибуты готовности к государственности», — заявил Вуд, отметив, что власть в секторе Газа осуществляет террористическая организация ХАМАС.

Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас в сентябре 2011 года подал заявку на полноправное вступление палестинского государства, но тогда не удалось заручиться необходимой поддержкой девяти из 15 членов Совбеза ООН. С ноября 2012 года палестинцы получили статус страны-наблюдателя в Организации. Соответствующее решение Генеральная Ассамблея ООН поддержала двумя третями голосов.

В настоящее время палестинское государство признают 140 стран, однако в это число не входят три постоянных члена СБ ООН - США, Великобритания и Франция.