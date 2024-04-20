ИГИЛ вербует половину своих бойцов из Таджикистана, - «Нью-Йорк Таймс»

Муяссар Заргарова

CentralAsia (TJ) - Молодых мигрантов из бывшей советской республики обвинили в нападении на концертный зал в Москве, в результате которого погибли 145 человек.

Мать одного из подозреваемых в кровавом нападении на концертный зал под Москвой в прошлом месяце плакала, рассказывая о своем сыне.

Как, задавалась вопросом она, он смог пройти путь от ухабистых грунтовых дорог их деревни в Таджикистане до того, чтобы сидеть, весь в синяках и побоях, в зале российского суда, обвиненного в терроризме? Несмотря на то, что будучи подростком, он провел пять лет в таджикских тюрьмах, она сказала, что он никогда не проявлял признаков насильственного экстремизма.

«Надо понять — кто вербует молодых таджиков, почему нас хотят выделить как нацию террористов?» - говорит мать Муяссар Заргарова.

Многие правительства и эксперты по терроризму задаются одним и тем же вопросом.

Таджикские приверженцы Исламского Государства – особенно в его филиале в Афганистане, известном как Исламское Государство Провинция Хорасан (ИГИЛ-Х) – играют все более заметную роль в череде недавних террористических атак. Только за последний год таджики участвовали в нападениях в России, Иране и Турции, а также были предотвращены нападеничя в Европе с их участием. По оценкам экспертов, в ИГИЛ-Х насчитывается несколько тысяч солдат, из которых таджики составляют более половины.

«Они стали ключом к внешне ориентированной кампании ИГКП, поскольку она стремится привлечь внимание и привлечь больше рекрутов», — говорит Эдвард Лемон, профессор международных отношений Техасского университета A&M, специализирующийся на России, Таджикистане и терроризме.

Аналитики говорят, что таджикистанцы становятся уязвимыми перед вербовкой в результате своего рода двойного удара. Будучи все более авторитарной бывшей советской республикой, Таджикистан входит в число беднейших стран мира, что подогревает недовольство и заставляет миллионы рабочих-мигрантов искать лучшей жизни за рубежом. В стране с населением 10 миллионов человек большинство работающих мужчин, число которых оценивается более чем в два миллиона, в любой момент времени ищут работу за границей.

И большинство мигрантов оказываются в России, где безудержная дискриминация, низкие зарплаты, плохие перспективы и изоляция делают некоторых из них уязвимыми для вербовщиков-джихадистов. Официально в России находится около 1,3 миллиона таджикских рабочих, хотя эксперты полагают, что сотни тысяч других работают там нелегально.

«Новое поколение таджиков потеряло всякую веру в будущее», — сказал Мухиддин Кабири, лидер Партии исламского возрождения страны в изгнании, умеренной оппозиционной группы, которая в 2015 году была внезапно объявлена вне закона как «экстремистская». «Есть только два варианта: светская диктатура и, как альтернатива, Исламское государство или другие радикальные исламские группировки».

Около 2000 таджиков стекались в халифат, созданный Исламским государством в некоторых частях Сирии и Ирака в период с 2014 по 2019 год. Халифат был демонтирован, но не искоренен, а его филиалы простирались от Африки через Ближний Восток до Центральной Азии — ИГИЛ-К возродил некоторые глобальные амбиции будущего государства.

Вербовка солдат сосредоточена в Интернете, где ИГИЛ-Х ведет обширную работу в средствах массовой информации на арабском, английском, русском и других языках. Россия является частой мишенью. Многие интернет-отзывы таджиков подразумевают, что мужчины-мусульмане, избегающие борьбы с ИГИЛ, на самом деле не мужчины.

Асфандьяр Мир, старший специалист по борьбе с терроризмом в Институте мира США в Вашингтоне, подчеркнул, что аудиосообщение призвано подстрекать таджикских рабочих-мигрантов в России. Командир, который впоследствии был убит, под псевдонимом Фуркан Фалистини обращается непосредственно к тамошним рабочим: «Когда российская полиция видит вас на улицах, таджики прячут глаза, надеясь, что полиция их не заметит», — говорит он в Видео. «Тебе следует смотреть на них так, чтобы они тебя боялись. Вы начнете их убивать, и Бог избавит вас от страха».

Через несколько дней после того, как Россия обвинила четырех рабочих-мигрантов из Таджикистана в нападении на концертный зал, в результате которого погибли 145 человек, ИГИЛ-К запустило онлайн-журнал на таджикском языке «Голос Хорасана». Его запуск через несколько дней после первого турецкого издания, похоже, подчеркнул растущие устремления группировки, отметил Лукас Уэббер, исследователь, который отслеживает присутствие Исламского государства в Интернете.

Хотя журнал упоминал давнюю враждебность Исламского государства по отношению к России, основная статья подвергала критике 30-летнее жесткое правление президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

«Рахмонов Дьявол был первым, кто начал искоренять ислам под видом мусульманина», — говорится в статье. В 2007 году президент изменил свою фамилию на более таджикскую – Рахмон, но «Исламское государство» использует старую, не в последнюю очередь для того, чтобы подчеркнуть его тесные связи с президентом России Владимиром Путиным.

После того, как таджики, подозреваемые в нападении на концертный зал, появились в зале российского суда с ранами, очевидно, полученными в результате пыток, один из интернет-плакатов написал: «Трансляция видеозаписей, на которых вы пытаете заключенных, усилила жажду вашей крови у тысяч братьев».

В другом посте было изображено существо, похожее на мужчину в военной форме, который смотрел на телеэкраны, на которых показывали Лондон, Париж, Рим и Мадрид. «После Москвы… Кто следующий?!» гласил английский текст.

По мнению экспертов, единой формулы радикализации не существует, но для некоторых молодых таджикских мигрантов личные обиды перевешивают геополитические соображения.

Проблемы Таджикистана коренятся в жестокой гражданской войне, которая бушевала пять лет, начиная с 1992 года, после того как страна получила независимость от Советского Союза. Г-н Рахмон, бывший председатель колхоза, ставший президентом в 1994 году, подписал мирное соглашение с оппозицией, гарантировавшее представительство.

Первоначально была разрешена некоторая критика коррупции и кумовства в правительстве, и Партия исламского возрождения получила несколько мест в парламенте. Но когда партию объявили террористической организацией, деятелей оппозиции убили, посадили в тюрьму или отправили в ссылку. По словам г-на Кабири, руководителя партии в изгнании, в Таджикистане содержится не менее 1000 политических заключенных.

71-летний Рахмон родился в Советском Союзе на два дня раньше Путина, и они разделяют авторитарные порывы. Кремль уже давно поддерживает правление Рахмона, разместив в Таджикистане около 7000 военнослужащих, что является редким крупным развертыванием за пределами России.

Чем больше ИГИЛ связывает Рахмона с Путиным, «чем больше похоже, что он едет в Россию, тем менее легитимным кажется его режим (Рахмона) и тем больше вероятность того, что они повысят свою популярность среди таджиков», — сказал Стив Свердлов, профессор международных отношений. отношений в Университете Южной Калифорнии и опытный исследователь прав человека в Центральной Азии.

В 2016 году Рахмон добился проведения конституционного референдума, позволяющего ему оставаться президентом пожизненно. В пресс-релизах на президентском сайте он упоминается как «Основатель мира и национального единства». Ожидается, что его старший сын, 36-летний Рустам Эмомали, председатель Национального собрания и мэр столицы Душанбе, станет преемником своего отца.

Г-н Рахмон ведет жесткую кампанию против публичных проявлений благочестия. Люди с бородой или в хиджабе подвергаются случайным притеснениям: бороды иногда насильно сбривают в общественных местах или срывают хиджабы. Мощный Комитет по религии, регулированию традиций, праздников и церемоний контролирует все аспекты богослужения, включая строительство мечетей и издание книг.

«У них очень жесткий контроль над официальным исламом, и все, что существует за его пределами, считается экстремистским и опасным», — сказал г-н Лемон, профессор Техасского университета A&M.

Учитывая насилие, разжигаемое джихадистами во всем мире, у правительства Таджикистана есть причины для беспокойства, отметил г-н Свердлов. Но жесткие меры могут подпитывать тот самый экстремизм, который они призваны ограничить.

Вторя советской позиции, Рахмон винит в экстремизме исключительно внешнее влияние. В своем выступлении в прошлом месяце он сказал, что таджики пользуются свободой религии, а радикальные идеи исходят из «сомнительных» религиозных школ за рубежом или иностранных спецслужб.

«Эти действия были спланированы злонамеренными группировками и спецслужбами некоторых стран, и они используют недостаток образования, неопытность и невежество части нашей молодежи», - сказал президент. По его словам, в зарубежных вооруженных конфликтах погибло более 1000 таджикских боевиков, еще тысячи пропали без вести.

Что касается свободы вероисповедания, Соединенные Штаты неоднократно называли Таджикистан «страной, вызывающей особую озабоченность». Представители Министерства обороны и Госдепартамента отклонили просьбы об интервью по поводу экстремизма, связанного с Таджикистаном.

Госдепартамент опубликовал краткое заявление, в котором говорится, что он работает с Таджикистаном и другими странами Центральной Азии над усилением правоохранительных органов и деградацией террористических группировок. Один бывший высокопоставленный офицер таджикской полиции (бывший командир ОМОН МВД Таджикистана Гулмурод Халимов), прошедший подготовку в области борьбы с экстремизмом в США, как известно, примерно в 2016 году перед своей смертью стал главным военным командующим халифата Исламского государства.

После теракта под Москвой Россия начала масштабную высылку.

В Таджикистане матери троих подозреваемых перечислили проблемы, с которыми их сыновья обычно сталкиваются в России: например, зарплаты слишком низкие, чтобы платить за аренду или позволить себе разрешения, необходимые для вождения такси.

«Пусть ответят, кто купил оружие, кто дал им технику», — сказала г-жа Заргарова. «У моего сына не было денег на пистолет».

Нил Макфаркуар и Эрик Шмитт

18 апреля 2024 года

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