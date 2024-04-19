экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В России упал военный самолет Ту-22М3. Видео

CentralAsia (CA) -  В Красногвардейском округе Ставропольского края РФ упал дальний бомбардировщик Ту-22М3, сообщили в Минобороны России.

Летчики упавшего самолета катапультировались. Три члена экипажа были эвакуированы группой поиска и спасения, еще одного летчика ищут, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что самолет упал в безлюдной местности после боевого задания. Боекомплекта на его борту не было. По данным Минобороны России, разрушений на земле нет.

Предварительной причиной аварии военные назвали техническую неисправность.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО Backfire). Он предназначен для поражения морских и наземных целей базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com