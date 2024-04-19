Один из летчиков разбившегося в России Ту-22М3 погиб

CentralAsia (CA) - Один из четырех летчиков разбившегося в Ставропольском крае России ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 погиб, поиски еще одного продолжаются, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

«Получены уточненные данные по происшествию с российским военным самолетом в Красногвардейском округе. К глубокому сожалению, третий член экипажа погиб. Выражаю соболезнования его родным и близким. Поиски четвертого летчика продолжаются», — написал он.

О крушении бомбардировщика Владимиров сообщил этим утром. По его словам, самолет упал на территории Красногвардейского округа. Последний расположен на севере края, рядом с Ростовской областью и Калмыкией.

Как уточняли в Минобороны РФ, Ту-22М3 возвращался на аэродром после выполнения боевого задания, боекомплекта на борту не было. Причиной аварии могла стать техническая неисправность, заявило министерство.

Владимиров позже сообщил, что трех летчиков, которые успели катапультироваться, нашли живыми. Двое из них были доставлены в больницы.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. В серийное производство модель запустили в 1978 году, с тех пор самолет неоднократно модернизировался. Экипаж Ту-22М3 состоит из четырех человек.