Сербия пожертвует Монголии €150 тыс.

CentralAsia (MNG) - 18 апреля правительством Республики Сербия было принято соглашение об отправке гуманитарной помощи в Монголию в размере 150 тысяч евро из-за обильных снегопадов и экстремально низких температур, поразивших эту страну. Об этом сообщает сербский государственный сайт srbijа.gоv.

Многочисленные семьи, занимающиеся животноводством в Монголии, где эта отрасль сельского хозяйства является одной из ключевых отраслей экономики, оказались в тяжелом материальном и экзистенциальном положении из-за обильных осадков и низких температур, которые привели к промерзанию земли и превращению ее в трудно или даже невозможно прокормить скот, и именно поэтому, по оценкам Красного Креста Монголии, от стихии пострадало около 50 процентов всего населения.

источник: middleasiannews.com

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