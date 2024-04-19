В Монголии захоронят почти 7 млн погибших сельскохозяйственных животных

CentralAsia (MNG) - Работы по захоронению погибшего домашнего скота в Монголии, потери которого приближаются к 7 млн голов, завершатся к маю текущего года. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя монгольского правительства Амарсайхан Сайнбуян, передает ТАСС.

«По состоянию на 18 апреля в стране погибло от сложных погодных условий более 6,8 млн пастбищных животных, что составляет 10,2% от общего поголовья скота Монголии. В созданных 1 577 пунктах на сегодня утилизировали 17% трупов погибших животных. К началу мая эти работы завершатся полностью», - сказал вице-премьер.

По его словам, прогноз о том, что по итогам холодной зимы и весны в Монголии погибнет 14,9 млн сельскохозяйственных животных (23,9% общего поголовья скота в стране), не оправдался.

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