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В России упал военный самолет Ту-22М3. В ВСУ заявили, что он был сбит украинскими ракетами

CentralAsia (CA) -  В Красногвардейском округе Ставропольского края РФ упал дальний бомбардировщик Ту-22М3. Главное управление разведки Украины заявило, что Ту-22М3 был сбит в результате совместной работы ГУР и Воздушных сил Украины.

В ГУР уточнили, что бомбардировщик «удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50».

В ведомстве утверждают, что такой самолет был сбит впервые и называют его носителем крылатых ракет Х-22.

Ранее Минобороны России заявило, что дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Ставропольском крае. В военном ведомстве утверждают, что инцидент произошел при возвращении на аэродром «после выполнения боевой задачи», а причиной аварии стала техническая неисправность, погиб один член экипажа.

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