Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: Судью взяли под охрану из-за угроз, возбуждено уголовное дело

CentralAsia (KZ) - Судье Айжан Кульбаевой, рассматривающей дело бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, угрожали. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
«Департамент полиции Астаны возбудил уголовное дело по факту угроз в адрес судьи Айжан Кульбаевой. Угрозы поступили посредством звонков и сообщений на телефон судьи с неизвестного номера», – говорится в сообщении.
Досудебное расследование проводят по статье 407 УК РК – «Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия».
Отдельно представители суда подчеркнули, что мониторинг интернет-пространства позволил обнаружить «многочисленные негативные публикации в отношении судьи», в которых усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния.
«По итогам проверочных мероприятий органом следствия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 411 Уголовного кодекса Казахстана (Клевета в отношении судьи)», - подчеркнули в суде.
Представитель Верховного суда подчеркнул, что Закон запрещает кому-либо влиять на процесс отправления правосудия, в том числе путем публикаций материалов клеветнического характера или угроз в отношении судьи.
Действия, дискредитирующие судебную власть будут пресекаться, пообещали в суде.
Салтанат Нукенова была убита в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже «Гастроцентра» в Астане. По подозрению в убийстве в тот же день задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.
Куандыка Бишимбаева обвиняют по двум статьям:
- п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство с особой жестокостью»);п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»).
Его родственника Бахытжана Байжанова — директора «Гастроцентра» —также по двум статьям:
- ст. 432 УК РК («Укрывательство»);ст. 434 УК РК («Недонесение о преступлении»).