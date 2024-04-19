В России уволили ректора Института русского языка после скандала с тестами для мигрантов

Наталья Трухановская

CentralAsia (CA) - Минобрнауки России сообщило об увольнении с должности ректора Института русского языка им. А.С. Пушкина Натальи Трухановской. В министерстве пояснили, что причиной ее снятия с должности стал ненадлежащий контроль за проведением экзаменов для иностранцев.

«Прошедшая в Институте Пушкина проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства»,— сообщила пресс-служба министерства в Telegram-канале.

Исполняющим обязанности ректора Института им. Пушкина назначен Никита Гусев. С 2016 года он занимал должность проректора МГУ им. Ломоносова.

16 апреля Рособрнадзор направил предупреждения пяти университетам о недопустимости нарушения требования проведения экзаменов на знание русского языка для иностранцев и выдачи им сертификатов. Ранее, 8 апреля, в Москве задержали пять человек, в том числе сотрудников Института им. Пушкина. По версии следствия, они незаконно выдавали сертификаты о владении русским языком мигрантам. По информации «Ъ», они продавали сертификаты мигрантам по 5,9 тыс. руб.