Исследователи выяснили, какой вид мотивации побуждает заниматься физической активностью чаще

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CentralAsia (CA) - Люди выполняют физические упражнения активнее, если имеют комбинированную мотивацию – денежную и игровую.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, в ходе которого ученые проанализировали поведение людей, которые имели риск сердечно-сосудистых заболеваний, чтобы понять, какая мотивация к занятию спортом более эффективна. Результаты были опубликованы в еженедельном научном журнале Circulation.

Как отмечают NewsMedical и The Washington Post, ученые наблюдали за 1062 участниками, средний возраст которых составлял 66,7 лет.

Участников разделили на три группы в соответствии с видом мотивации за достижение цели по продолжительности бега в неделю: игровые трофеи, денежное вознаграждение, а также смешанное (оба предварительных стимула).

Первая группа была ориентирована на игру. Лица, входившие в ее состав, получали баллы за исполненные цели и теряли их в случае неудачи. Они могли изменять уровни (платиновый, золотой, серебряный, бронзовый или синий) в зависимости от количества накопленных баллов.

Вторая группа участников получала по $14 долларов за каждую успешную неделю. Наказанием за невыполнение цели был штраф в $2 доллара.

Также в исследовании приняла участие контрольная группа. Ее участники получали ежедневные сообщения о количестве пройденных шагов.

Все привлеченные получили трекеры, с помощью которых исследователи могли отслеживать их активность.

Определенный вид мотивации участники получали в течение 12 месяцев, после – ежедневные текстовые сообщения с информацией о количестве шагов (еще 6 месяцев).

В целом среднее увеличение количества шагов от исходного уровня составило:

для первой группы – 1915,

для второй группы – 1954,

для третьей группы – 2297,

для контрольной группы – 1418.

В период применения мотивации комбинированная группа демонстрировала наибольший прирост среднесуточного количества шагов. В течение следующих полугода продолжительность физической активности в минутах была наибольшая у этой группы, в первые два – почти одинаковой.

В результате люди из группы «игра плюс деньги» больше всего увеличили количество шагов и поддерживали повышенную физическую активность по крайней мере шесть месяцев после завершения годового исследования.

Исследователи объясняют повышение активности не только выработкой привычки заниматься наличием регулярной информации о результатах занятий спортом, но и желанием участников снизить риск смерти от сердечно-сосудистых болезней.

«Даже умеренные физические упражнения могут существенно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому поиск недорогих способов заставить людей двигаться и оставаться в фитнес-программе, которую они могут выполнять дома, - огромная победа для общественного здоровья», - заявили в Национальном институте охраны здоровья США, финансировавшего исследования.