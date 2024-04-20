Нигерия первой в мире начала применять новую вакцину, защищающую от 5 менингококковых бактерий

CentralAsia (CA) - Нигерия стала первой в истории страной мира, приступившей к внедрению новой вакцины под названием Men5CV, которая была рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и защищает от пяти штаммов менингококковых бактерий.

Как пишет ВОЗ, Нигерия входит в число 26 гиперэндемичных по менингиту африканских стран, расположенных в так называемом африканском менингитном поясе. В прошлом году численность случаев менингита, регистрируемых в странах Африки, возросла на 50%.

С 1 октября 2023 года по 11 марта 2024 года в Нигерии произошла вспышка менингококка Neisseria meningitidis серогруппы С, в ходе которой в семи из 36 нигерийских штатов (Адамаве, Баучи, Гомбе, Джигаве, Кацине, Йобе и Замфаре) было выявлено 1742 случая с подозрением на менингит, из которых 101 случай был подтвержден, а 153 случая закончились летальным исходом. Для сдерживания смертоносной вспышки 25–28 марта 2024 г. была предпринята кампания вакцинации, призванная на начальном этапе охватить более 1 миллиона человек в возрасте от одного года до 29 лет.

Менингит – серьезное инфекционное заболевание, которое вызывает воспаление мозговых оболочек, окружающих и защищающих головной и спинной мозг. Менингит может быть вызван различными причинами, в том числе патогенными микроорганизмами из числа вирусов, бактерий, грибков и паразитов. Типичными симптомами менингита являются головная боль, лихорадка и ригидность мышц шеи. Наиболее опасен бактериальный менингит, который может привести к септицемии (заражению крови) и в течение суток вызвать тяжелую инвалидность или летальный исход.

Однократное введение данной принципиально новой вакцины формирует надежный заслон от пяти основных штаммов менингококковых бактерий (A, C, W, Y и X). Все пять штаммов вызывают менингит и заражение крови. Вакцина обеспечивает более широкую защиту по сравнению с вакциной, которая в настоящее время применяется в значительной части африканских стран и действует только в отношении штамма А.

Новая вакцина дает возможность существенно сократить численность случаев менингита и вывести прогресс в борьбе с этим заболеванием на новый рубеж. Это особенно важно для таких стран, как Нигерия, в которых распространены сразу несколько серогрупп менингококка. Новая вакцина создана по той же технологии, что и конъюгированная вакцина против менингита А (MenAfriVac®), благодаря которой были остановлены эпидемии этого вида менингита в Нигерии.