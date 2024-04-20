По меньше мере 135 человек погибли в результате проливных дождей в Пакистане и Афганистане

Затопленная территория в северной провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане. // Абдул Маджид/AFP/Getty Images

CentralAsia (CA) - За прошедшую неделю в Афганистане и Пакистане прошли сильные дожди, в результате чего наводнения нанесли значительный ущерб инфраструктуре и сельскохозяйственным угодьям по обе стороны границы.

Как пишет The Guradian, сообщается о гибели по меньшей мере 135 человек, в том числе 21 фермера в регионе Пенджаб, которые были поражены молнией во время уборки пшеницы.

Тысячи домов были повреждены или разрушены, несколько человек погибли из-за обрушения крыш под тяжестью скопившейся воды. Помимо ущерба, нанесенного почти 100 000 акрам сельскохозяйственных угодий, погибли тысячи домашних животных.

Обильные осадки резко контрастировали с необычайно сухой зимой, в течение которой в Афганистане выпало лишь около половины обычной нормы осадков, в то время как в Пакистане ситуация была немногим лучше. В результате более сухие почвы с трудом впитывали дождевую влагу, что усугубило наводнения.

Такое обильное количество осадков необычно для Пакистана вне сезона муссонов, который обычно длится с июня по сентябрь. В наиболее пострадавшей провинции Белуджистан в этом месяце выпало более чем в три раза больше осадков, чем в апреле, в то время как в Пакистане в целом их выпало почти вдвое больше.

Дождь в среду был вызван последствиями серии сильных гроз, которые ранее обрушились на Объединенные Арабские Эмираты и Оман в понедельник и вторник. В северных районах обеих стран выпало более 200 мм осадков, что привело к широкомасштабным наводнениям и, по меньшей мере, 21 смертельному исходу. Позже во вторник штормы также прошли над юго-востоком Ирана, принеся с собой более 100 мм осадков, а внезапные наводнения смыли дома и железнодорожные линии.

Хотя в странах Персидского залива ежегодная норма осадков обычно выпадает в течение небольшого количества дней, это событие было особенно интенсивным: всего за 12 часов в Дубае выпало больше среднегодового количества осадков. В ОАЭ в целом выпало самое большое количество осадков за 24 часа с начала ведения учета в 1949 году, при этом наибольшее местное количество осадков выпало в городе Аль-Айн - 256 мм.

В то время как некоторые из штормов, обрушившихся на Пакистан, также переместились на север Индии, в некоторых районах центральной и южной Индии наблюдается сильная жара. С понедельника во многих районах температура достигла пика в 40 градусов по Цельсию, в то время года, когда дневные максимальные температуры в регионе обычно колеблются от средних до высоких 30 градусов по Цельсию, и эта тенденция сохранится.

В восточных штатах Одиша и Западная Бенгалия в ближайшие несколько дней будут наблюдаться самые высокие температуры, возможно, они достигнут 40 градусов по Цельсию, что может привести к установлению рекордных значений температуры для апреля.