В Тбилиси проходит женский марш

CentralAsia (CA) - Около сотни женщин участвуют в акции против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», сообщает «Новая газета».

17 парламент Грузии принял в первом чтении проект закона «Об иностранном влиянии». Депутаты от оппозиции бойкотировали голосование. Президент страны пообещала наложить вето, если закон будет принят. В стране несколько дней подряд проходят массовые акции протеста.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Грузия может столкнуться с проблемами при вступлении в Евросоюз из-за принятия законопроекта об «иноагентах».

Бывший премьер-министр Грузии и член партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили в ответ заявил, что страна пересмотрит или отменит закон, если станет членом Евросоюза.