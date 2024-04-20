Видео — В Турции ураган обрушил один из минаретов мечети
- Азия и мир, происшествия
- 20:43, 20 апреля 2024
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Момент падения минарета
CentralAsia (CA) - В Чанкыры из-за урагана рухнул один из двух минаретов мечети Бадемлик, пишет Haber.
Ураган повалил деревья, мусорные контейнеры, разбил окна в некоторых квартирах.
Мэр Чанкыры Исмаил Хакки Эсен после осмотра района сообщил журналистам, что минарет был разрушен из-за сильного ветра.
«У другого минарета тоже проблемы, он качается. Поэтому мы приняли меры предосторожности», - сказал мэр Чанкыры.
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