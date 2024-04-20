Видео — В Турции ураган обрушил один из минаретов мечети

Момент падения минарета

CentralAsia (CA) - В Чанкыры из-за урагана рухнул один из двух минаретов мечети Бадемлик, пишет Haber.

Ураган повалил деревья, мусорные контейнеры, разбил окна в некоторых квартирах.

Мэр Чанкыры Исмаил Хакки Эсен после осмотра района сообщил журналистам, что минарет был разрушен из-за сильного ветра.

«У другого минарета тоже проблемы, он качается. Поэтому мы приняли меры предосторожности», - сказал мэр Чанкыры.