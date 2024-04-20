экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Видео — В Турции ураган обрушил один из минаретов мечети
Момент падения минарета
Момент падения минарета

CentralAsia (CA) -  В Чанкыры из-за урагана рухнул один из двух минаретов мечети Бадемлик, пишет Haber.

Ураган повалил деревья, мусорные контейнеры, разбил окна в некоторых квартирах.

Мэр Чанкыры Исмаил Хакки Эсен после осмотра района сообщил журналистам, что минарет был разрушен из-за сильного ветра.

«У другого минарета тоже проблемы, он качается. Поэтому мы приняли меры предосторожности», - сказал мэр Чанкыры.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com