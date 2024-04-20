Видео — 60 человек погибли при крушении судна в ЦАР
- Азия и мир, происшествия
- 22:01, 20 апреля 2024
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- Обновлено: 22:05, 20 апреля 2024
CentralAsia (CA) - По меньшей мере 60 человек погибли при крушении судна на реке Мпоко вблизи столицы ЦАР — города Банги, сообщила радиостанция RFI.
Это китобойное судно длиной 20 метров и шириной 3 метра перевозило более 300 человек, многие из которых были женщины и дети, которые направлялись на похороны главы деревни Мокола, скончавшегося неделю назад. Продолжаются поиски пропавших без вести.
«Лодка буквально раскололась пополам через несколько минут после того, как вышла в район, где река глубокая. По словам нескольких свидетелей, причиной затопления судна могла стать перегрузка. Не имея современных средств спасения, местные жители мобилизовались, чтобы попытаться спасти потерпевших кораблекрушение», - пишет издание.
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