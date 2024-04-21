Казгидромет предупредил о ливне 23-25 апреля в Жамбылской области и 26 апреля — в Туркестанской, Алматинской областях и области Жетісу

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CentralAsia (KZ) - Казгидромет пишет, что сильный дождь прогнозируется 23, 25 апреля в Жамбылской области, 26 апреля в Туркестанской, Алматинской областях и области Жетісу.

Согласно синоптического прогноза, 20-26 апреля на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельные дни прогнозируется погода без осадков.

Прогнозируются дожди в начале и в середине недели в Восточно-Казахстанской области, в конце недели на северо-западе, севере, в центре Казахстана и в области Абай в ночные часы возможен переход дождя в снег (20, 22-24 апреля в Восточно-Казахстанской области, 25-26 апреля в Костанайской, Павлодарской областях, 26 апреля в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях и области Абай).

Постепенное понижение температуры воздуха на западе страны ночью от 12-18° до 4-12° тепла, днем от 27-32° до 18-25° тепла, на северо-западе, севере ночью от 3-13° тепла до 2° мороза-5° тепла, днем от 20-30° до 10-20° тепла, на юге ночью от 10-19° до 8-13° тепла, днем от 28-33° до 23-28° тепла, на юго-востоке страны ночью от 5-15° до 0-8° тепла, днем от 20-30° до 17-25° тепла, в центре ночью от 2-12° до 0-8° тепла, днем небольшое колебание от 15-23° до 17-25° тепла.

Колебание температуры воздуха ночью на юго-западе республики ночью от 13-18° до 10-15° тепла, днем от 27-32° до 23-28° тепла, на востоке страны ночью от 3° мороза-5° тепла до 0-8° мороза, днем от 14-22° до 7-15° тепла.

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