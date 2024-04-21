Огнеборцы Алматинской области борются с возгоранием сухостоя
- Казахстан, происшествия
- 20:48, 21 апреля 2024
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CentralAsia (KZ) - К этому часу в Балхашском районе на территории РГУ «Иле-Балхашский государственный природный резерват» происходит загорание сухостоя и камыша, пишет МЧС Казахстана.
Силами АО «Казавиаспас» произведено 53 сброса воды, что составляет 159 тонн.
Предварительная площадь составляет 18 га. Угрозы населенным пунктам нет.
Тушение очагов пожара осложнено труднодоступной болотистой местностью и наличием сильного ветра, постоянно меняющим свое направление.
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