Огнеборцы Алматинской области борются с возгоранием сухостоя

CentralAsia (KZ) - К этому часу в Балхашском районе на территории РГУ «Иле-Балхашский государственный природный резерват» происходит загорание сухостоя и камыша, пишет МЧС Казахстана.

Силами АО «Казавиаспас» произведено 53 сброса воды, что составляет 159 тонн.

Предварительная площадь составляет 18 га. Угрозы населенным пунктам нет.

Тушение очагов пожара осложнено труднодоступной болотистой местностью и наличием сильного ветра, постоянно меняющим свое направление.

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