экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Огнеборцы Алматинской области борются с возгоранием сухостоя

CentralAsia (KZ) -  К этому часу в Балхашском районе на территории РГУ «Иле-Балхашский государственный природный резерват» происходит загорание сухостоя и камыша, пишет МЧС Казахстана.

Силами АО «Казавиаспас» произведено 53 сброса воды, что составляет 159 тонн.

Предварительная площадь составляет 18 га. Угрозы населенным пунктам нет.

Тушение очагов пожара осложнено труднодоступной болотистой местностью и наличием сильного ветра, постоянно меняющим свое направление.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com