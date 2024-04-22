К концу марта 2024 года объем чистых внешних активов банковского сектора Монголии достиг $2,9 млрд

CentralAsia (MNG) - К концу марта 2024 года объем чистых внешних активов банковского сектора Монголии достиг 9,8 трлн тугриков или примерно 2,902 млрд долларов США, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в пятницу сообщил Национальный статистический комитет Монголии.

За указанный период объем чистых внутренних активов банков Монголии составил 27,6 трлн тугриков (около 8,175 млрд долларов США), увеличившись на 2,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

При этом общий объем сбережений в монгольских коммерческих банках к концу марта текущего года достиг 18,1 трлн тугриков (около 5,361 млрд долларов США). За этот период тугриковые сбережения увеличились на 38,3%, а долларовые сбережения сократились на 24,5%.

На сегодняшний день в Монголии осуществляет свою деятельность около 1,5 тыс. отделений 11 коммерческих банков.

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