В Монголии спустя 30 лет приняли закон о равном доходе для граждан от природных ресурсов

CentralAsia (MNG) - Самые крупные добывающие компании будут депонировать в ФНБ до 34% своей прибыли

По сообщением ТАСС, Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии окончательно утвердил закон о Фонде национального благосостояния (ФНБ), который обеспечит равный доход от природных богатств страны для каждого гражданина. Об этом сообщил спикер парламента Занданшатар Гомбожав после голосования на общем заседании.

Как напомнил премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай перед голосованием, обсуждение этого закона шло 30 лет.

«Принятые ранее законы о фондах развития и будущего наследия не реализовали принцип использования гражданами доходов от природного богатства и его воровство стало безудержным. Сейчас спецкомиссия контролирует выдачу разрешений на разведку и добычу полезных ископаемых, плату за них и налогообложение. Это основные условия для реализации закона о Фонде национального благосостояния», — сказал председатель парламента.

Он добавил, что в ФНБ войдут три фонда: будущего наследия, сбережений и развития. Первый будет копить средства для будущих поколений путем инвестирования активов в инструменты международного финансового рынка. Средства из второго фонда пойдут на поддержку здравоохранения, образования и жилищных программ. Крупные проекты и программы страны будут финансироваться из Фонда развития.

«Каждый гражданин Монголии должен иметь именной сберегательный счет, где будут регистрироваться средства Фонда сбережений. За это отвечает Центробанк. Монголия — страна с огромными природными ресурсами. Народ с таким богатством не должен быть бедным и отстающим в развитии», — подчеркнул спикер.

С принятием закона самые крупные добывающие компании будут депонировать в ФНБ до 34% своей прибыли. Это бывший российско-монгольский горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт» — одно из крупнейших в Азии предприятий по добыче и обогащению меди и молибдена. Также компания «Оюу-Толгой» — владелец одноименного крупного месторождения меди и экспортер медного концентрата. Государственное АО «Эрдэнэс Таван-толгой», владеющее группой крупнейших угольных месторождений с запасами около семи млрд тонн сырья. В 2012 году часть акций этой компании как долю природных богатств безвозмездно распределили между 2,5 млн жителей страны. Дивиденды по этим бумагам с 31 января 2024 года получают уже почти 1 млн человек, родившиеся после 2012 года.

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