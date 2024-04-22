Китай, Россия и Монголия развивают торговлю и туризм по маршрутам Великого чайного пути, — CGTN

CentralAsia (MNG) - 10 соглашений с общим объемом инвестиций в размере около 16 млрд юаней были подписаны на Конференции по сотрудничеству между городами, расположенными вдоль Великого Чайного пути. В городе Сяогань, расположенном в провинции Хубэй, более 200 гостей из Китая, России и Монголии обсуждали дальнейшее совместное развитие торговли и туризма.

Конференция по сотрудничеству между городами, расположенными вдоль Великого Чайного пути, открылась в китайском городе Сяогань в провинции Хубэй. На нее съехались более 200 гостей из Китая, России и Монголии.

Представители 47 городов трех стран собрались в живописном районе на берегу озера Хуанлун, чтобы поговорить о разных аспектах сотрудничества. Почти сразу же было подписано 10 соглашений с общим объемом инвестиций в размере около 16 млрд юаней. Как говорят участники встречи, их реализация позволит трем странам укрепить сотрудничество в экономике, инфраструктурном строительстве, туризме и других сферах.

Председатель президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Сергей Калашников: «Это символическая, конечно, торговля, которая просто в рамках совместных культурных обменов, туристических обменов, народной дипломатии, ищет новые каналы для экономического взаимодействия. Поэтому девятая конференция, которая направлена на конкретизацию тех процессов, которые на сегодняшний день происходят между Россией и Китаем, является важной вехой дальнейшего развития нашего сотрудничества во всех областях».

Начальник департамента по координации туристской политики Министерства окружающей среды и туризма Монголии Батчимэг: «В прошлом году мы провели автопробег для любителей автомобильных поездок из трех стран. Они проехали по маршруту, по которому проходил Чайный путь, более 11 тысяч километров. В этом году мы продолжим популяризировать этот и другие туристические маршруты Великого чайного пути».

«Чай как средство общения, беспроигрышное будущее» - так звучит тема конференции. Ее изюминкой стала дегустация различных видов чая. Гости смогли не только попробовать зеленый чай с гор Иншань, черный чай из уезда Личуань, кирпичный чай из Чиби и другие знаменитые сорта провинции Хубэй, но и познакомиться с различными технологиями приготовления этого напитка.

Участник конференции Сергей Харитонов: «Конечно, мы хорошо знаем, что в Китае, и в частности, в провинции Хубэй - очень большое разнообразие чая. Перед тем, как приехать сюда, мы рассчитывали найти новые возможности. И сейчас я хорошо понимаю, что именно мы можем сделать вместе с китайскими партнерами».

Великий чайный путь сформировался в 17 веке. Он брал свое начало у гор Уишань в китайской провинции Фуцзянь, проходил через территории Китая, Монголии и России, и был важным каналом для экономических и культурных обменов в Евразии. Его активно использовали более 250 лет.

Заместитель председателя Организации мира и дружбы Монголии Ганзориг: «Великий чайный путь изменил жизнь многих монголов, благодаря ему были налажены культурные обмены с Китаем. А сегодня - это не просто маршрут для торгового сотрудничества, но и туристический, и культурный бренд».

Конференция по сотрудничеству между городами, расположенными вдоль Великого Чайного пути, впервые прошла в 2012 году в городе Эрээн-хот во Внутренней Монголии. Во второй раз ее провели в том же месте, потом эстафету подхватил Уишань, а после - другие города. Количество участников встречи все эти годы продолжает расти. Приезжают на них и наблюдатели из других стран.

Председатель совета директоров хубэйской компании-производителя чая Лэ Цзыхуа: «Мы подписали на конференции соглашение с нашими российскими партнерами о поставке 7 тонн черного чая. Это - самый большой заказ за последние несколько лет. Кроме того, мы установили связи с торговцами из Внутренней Монголии, а еще из Малайзии. Мы намерены развивать наш бизнес в Юго-Восточной Азии».

Участники конференции поделились друг с другом опытом продвижения чайного бизнеса в разных регионах мира. Также состоялись обсуждения на темы, связанные с городским развитием и развитием туризма.

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