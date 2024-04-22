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Монголия заработала $1,3 млрд от туризма в 2023 году

CentralAsia (MNG) -  В декабре 2023 года Министерство окружающей среды и туризма страны сообщило, что Монголия достигла своей цели - заработать 1 миллиард долларов США от туризма в 2023 году.

По состоянию на 24 декабря 2023г в Монголию прибыло 644 тысячи 899 туристов, что является историческим рекордом. Кроме того, подчеркивается, что доход отрасли достиг 1,3 миллиарда долларов США. Об этом было объявлено в ходе обсуждения «Недели туризма».

2023-2025 годы были объявлены «Годом посещения Монголии», за этот период число стран, освобожденных от визовых требований, было увеличено на 34, в результате чего их общее число достигло 61, число стран, которые активизируют либерализацию воздушного транспорта, и количество стран с прямыми рейсами из Европы и Азии увеличилось, что способствовало увеличению потока туристов.

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