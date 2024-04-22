Монгольские хоккеисты стали чемпионами мира

CentralAsia (MNG) - Монгольские хоккеисты стали золотыми призерами IV дивизиона чемпионата мира.

С 16 по 19 апреля, в Кувейте успешно прошел чемпионат мира по хоккею с шайбой 2024 года среди команд D или IV дивизиона. Четыре команда из Монголии, Индонезии и Малайзии, приехали в Кувейт на чемпионат мира по хоккею среди команд IV дивизиона. По сути, один победитель 4-й зоны отправится в третью зону, победитель третьей зоны – во вторую зону, победитель второй зоны – в первую зону, а победитель первой зоны станет чемпионом Кубка мира.

Сборная Монголии выиграла чемпионат мира, победив со счетами Индонезию (9:3), Кувейт (5:2) и Малайзию (14:2). Таким образом, монголы первыми стали чемпионами мира в дивизионе D. Со следующего года монгольские хоккеисты будут выступать в дивизионе C (III) чемпионата мира.

В прошлом году Монголия первый раз принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой 2023 года среди команд IV дивизиона в стране и сборная страны заняла второе место.

Спортсмены сборной Монголии вернулись в свою страну 20 апреля и покинут страну 26 числа текущего месяца для участия в чемпионате Азии среди юношей до 18 лет, который пройдет в Узбекистане 27-28 апреля текущего года.

источник: middleasiannews.com

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