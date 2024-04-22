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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты. Ракета находилась в полете семь минут и уже упала. Как передает NHK, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи также сообщил о запуске северокорейской ракеты. Как передает Reuters, она, по данным южнокорейских военных, упала в Японском море.

Это уже четвертый пуск баллистических ракет КНДР в этом году. Последний запуск прошел 2 апреля. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, в этот день КНДР провела успешное испытание новой ракеты средней дальности «Хвасонпхо-16Б» с «боеголовкой гиперзвукового планирующего полета».

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