Вслед за паводками: В мае в Казахстане ожидается засуха

CentralAsia (KZ) - В мае 2024 года на западе Казахстана ожидается засуха, сообщили специалисты РГП «Казгидромет» на брифинге.

«Мы прогнозируем засуху на май в Кызылординской области. Там нет таких паводков, характеристики на уровне климатических значений. Но май мы ожидаем засушливым, поэтому текущая ситуация, которая у нас сейчас идёт, это активное иссушение почвы, будет усугубляться. Есть предвестники того, что в мае может наступить засуха», – сообщила метеоролог Нонна Лоенко.

Метеоролог отметила, что к масштабным последствиям паводков во многом привело активное промерзание грунта. Однако это же должно благотворно отразиться на посевной.

«У нас почва сейчас потихоньку оттаивает, промерзание у нас осталось частично в Костанайской, Павлодарской и Акмолинской областях. На остальной территории уже почва оттаивает. Та влага, которая есть, она будет уходить в почву. Так как май мы ожидаем вполне жарким, ближе к установленным датам начала посева мы ожидаем, что почва будет готова», – закончила метеоролог.

В мае атмосферная засуха ожидается в Кармакшинском районе Кызылординской области, там прогнозируют дефицит осадков и высокую температуру.

На брифинге в «Казгидромете» также рассказали о прогнозе погоды на июнь. Отмечается, что потепление выше нормы ожидается в июне на севере и в западных регионах страны.

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