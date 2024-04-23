«Вечная Монголия» — путь к достижению национальных целей в области климата и биоразнообразия

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии и The Nature Conservancy (TNC) обеспечивают реализацию проекта «Вечная Монголия» — путь к достижению национальных целей в области климата и биоразнообразия.

«Вечная Монголия» обеспечит сохранение на уровне общин обширных природных территорий, включая последние нетронутые луга умеренного пояса на планете.

22 апреля правительство Монголии, The Nature Conservancy (TNC) и другие участники проекта объявили о запуске «Вечной Монголии» – инициативы «Проектное финансирование для постоянства» (PFP), которая обеспечит долгосрочное сохранение и устойчивое развитие сообщества для страны Центральной Азии, чьи обширные степи представляют собой последний большой участок нетронутых лугов умеренного пояса на нашей планете.

«Вечная Монголия» — это договорное партнерство, которое обеспечит новые инвестиции в размере 198 миллионов долларов США в течение 15 лет для поддержки амбициозных целей Монголии и обеспечения долгосрочного сохранения и устойчивого развития сообщества на охраняемых территориях и вокруг них. Сюда входит переходный фонд в размере 71 миллиона долларов США из частных и других глобальных донорских источников. Этот переходный фонд ускорит достижение целей Монголии по сохранению окружающей среды и развитию сообществ, одновременно предоставив время для разработки устойчивых механизмов финансирования, обеспечивающих устойчивое управление охраняемыми территориями в долгосрочной перспективе и то, что монгольский народ извлекает выгоду из природы сейчас и в будущем.

«Вечная Монголия» значительно расширит и повысит эффективность всей сети национальных охраняемых территорий страны, будет поддерживать устойчивые методы выпаса скота, инвестировать в индустрию устойчивого туризма и подаст беспрецедентный пример остальному миру в отношении ценности земли и сохранения пресной воды.

Программа PFP будет поддерживать предложения местных сообществ по охране дополнительных 14,4 миллионов гектаров земель и вод Монголии, включая нетронутые луга, леса, пустыни, водно-болотные угодья и реки; усилит управление всеми национальными охраняемыми территориями Монголии площадью 47 миллионов гектаров; и распространит устойчивые и климатически устойчивые практики общинного управления на 34 миллиона гектаров за пределами охраняемых территорий.

Монголия 30 лет назад зарекомендовала себя как мировой лидер в области охраны природы, взяв на себя обязательство реализовать революционную для своего времени концепцию: защитить 30% своих земель – цель, которую сейчас разделяют во всем мире. «Вечная Монголия» открывает все финансовые и политические обязательства, необходимые Монголии, чтобы гарантировать, что ее цель - сохранить 30% - будет достигнута к 2030 году, обеспечивая при этом безопасное и экономическое будущее для монголов. «Вечная Монголия» — это инициатива Enduring Earth, амбициозного сотрудничества между The Nature Conservancy, The Pew Charitable Trusts, Всемирным фондом дикой природы (WWF) и ZOMALAB, которое работает в партнерстве со странами и сообществами, ускоряя и усиливая охрану природы для более устойчивого и процветающего мира. будущее для людей и планеты.

«Чтобы справиться с двойным кризисом климата и биоразнообразия, мы должны активизировать масштабные действия и обеспечить, чтобы люди и средства к существованию находились в центре решения», — сказала Дженнифер Моррис, генеральный директор The Nature Conservancy и председатель правления Enduring Earth.

«Вечная Монголия» ожидает ключевую финансовую поддержку от Фонда Legacy Landscapes Fund. Инициативы «Вечной Монголии» были бы невозможны без благотворительной поддержки со стороны Дженнифер Спирс, Памелы Таннер Болл, Экологического фонда Джереми и Ханнелоры Грэнтэмов, Джоанны и Стюарта Браун, Фонда Лоринет, Глобального фонда охраны Китая, Сабры Тернбулл и Клиффорда Бернштейна, Фонда Трафигура, Маргарет. A. Cargill Philanthropies, Arcadia, Fondation Hans Wilsdorf, The Gallogly Family Foundation и Благотворительный фонд Роберта В. Уилсона.

источник: The Nature Conservancy

перевод: MiddleAsianNews

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